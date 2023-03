Salerno, rapinatore armato di pistola mette a segno due colpi a Pastena Identificato il presunto responsabile: la sua posizione è al vaglio dell'autorità giudiziaria

Un rapinatore armato di pistola ieri sera ha messo a segno due colpi a Salerno, il primo in una ricevitoria di via Trento e il secondo in una pasticceria di via Madonna di Fatima. Nel complesso l'uomo ha portato via 680 euro, di cui 180 dalla ricevitoria e 500 dalla pasticceria. Il fatto è avvenuto intorno alle 20. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile, agli ordini del comandante Antonio Corvino. I militari hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza, attraverso le quali sono riusciti ad identificare il presunto responsabile. La posizione dell'uomo in queste ore è al vaglio dell'autorità giudiziria. Il sospetto dei carabinieri è che possa essere il responsabile anche delle altre rapine avvenute a Pastena in questi mesi. La dipendente della ricevitoria, invece, ritiene che lo stesso uomo sarebbe entrato in azione a gennaio 2022 quando un rapinatore portò via dall'attività un bottino di 4mila euro. Sono in corso ulteriori accertamenti per ricostruire la dinamica dei fatti. Intanto i commercianti della zona chiedono più tutele.