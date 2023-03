Truffe agli anziani a Salerno, simulati acquisti e incidenti ai congiunti Una persona è caduta nella trappola dei malfattori

Tentate truffe agli anziani a Salerno. A dare l'allarme è la questura del capoluogo. Sempre uguale il modus operandi dei malviventi. Le persone anziane sono state avvicinate ed è stato loro riferito che che il proprio figlio/a, avendo ordinato un profumo, doveva loro 50 euro.

In una circostanza il tentativo di truffa è riuscito, è andato a segno.

I precedenti

Altra modalità vede l’anziano ricevere una telefonata in cui l’interlocutore si spaccia per un congiunto che segnala uno stato di difficoltà dovuto ad un incidente stradale. Per evitare conseguenze legali chiede di corrispondere al finto avvocato, che di lì a poco si presenterà alla porta dell’anziano o che è già presente nell’abitazione della vittima, un’ingente somma di denaro.

La Questura di Salerno ha, da tempo, avviato una campagna di informazione al riguardo e sollecita un’immediata segnalazione al 112 di ogni situazione di questo tipo, in modo da evitare di incorrere in questo odioso reato e consentire un tempestivo intervento della forze dell’ordine.