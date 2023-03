Salerno, stranieri ubriachi danneggiano auto ed arredo urbano: fermati L'attività è stata effettuata dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile

Due cittadini extracomunitari sono stati fermati dai carabinieri per una serie di danneggiamenti ad autovetture ed arredo urbano avvenuti nel centro storico. L'attività è stata eseguita dai militari del nucleo operativo e radiomobile di Salerno, agli ordini del comandante Antonio Corvino. I due, secondo gli investigatori, in preda ai fumi dell'alcol avrebbero danneggiato alcune auto ed elementi di arredo urbano nella parte antica della città. La loro posizione è al vaglio dell'autorità giudiziaria. L'intervento dei carabinieri è frutto dell'intensificazione dei controlli disposta dalle autorità di pubblica sicurezza, soprattutto nei fine settimana, per garantire il rispetto delle regole nei luoghi della movida.