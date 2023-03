Prodotti Apple contraffatti, sequestrati 300 accessori in un negozio del centro I controlli della Guardia di finanza a Salerno

Caricabatterie, auricolari, cavi usb: prodotti in vendita con il logo Apple, ma in realtà contraffatti. La Guardia di finanza di Salerno ha sequestrato circa 300 accessori per telefonia in un negozio del centro città.

La merce di ottima fattura e del tutto simile all'originale, tanto che si è resa necessaria una perizia ad hoc per chiarire che si trattassero di prodotti contraffatti.

I circda 300 accessori sono stati sequestrati, mentre il titolare del negozio è stato denunciato per contraffazione e frode in commercio.