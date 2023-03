Baby gang scatenate: gli bruciano l'auto per vendetta dopo un rimprovero E' successo a Battipaglia: a fuoco il veicolo di un uomo, che poche ore prima era stato picchiato

Ci sono pochi dubbi sulla matrice dolosa dell'incendio che nella notte ha distrutto un'auto, una Opel, parcheggiata in via Serroni a Battipaglia. Il veicolo è andato completamente distrutto: il rogo ha danneggiato anche l'entrata di un'attività commerciale della zona e un'altra vettura.

Il sospetto dei carabinieri della compagnia della Piana è che dietro l'attentato possa esserci una vendetta: il proprietario dell'auto, infatti, qualche ora prima era stato aggredito da un gruppo di ragazzini. Domenica sera era stato picchiato da un gruppo di minorenne in via Adriatico.

A scatenare la rabbia della baby gang, secondo quanto raccontato dall'uomo, un alterco che aveva avuto con loro. In particolare la vittima li aveva rimproverati perché bivaccavano in strada, urlavano e disturbavano la quiete pubblica. Per tutta risposta il malcapitato è stato brutalmente aggredito.

La vendetta però sarebbe andata oltre e, dopo le violenze, il sospetto dei carabinieri è che possa esserci stato un ulteriore assalto, con l'incendio dell'auto. Episodio, questo, sul quale sono ancora in corso le indagini da parte degli investigatori.