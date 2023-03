Incidente lungo l’A2 tra Campagna ed Eboli: camion finisce fuori strada L'autoarticolato ha sfondato il guardrail. Sul posto i vigili del fuoco

Camionista perde controllo del tir e finisce fuori strada. Brutto incidente, questa mattina, lungo l’A2 del Mediterraneo, tra Campagna ed Eboli. Un autoarticolato, per cause ancora in corso di accertamento, è uscito fuori strada e ha sfondato il guardrail, finendo nel terreno agricolo laterale.

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno condotto il conducente, rimasto lievemente ferito, in ospedale per le cure del caso. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco, l'Anas e la Polizia Stradale per i rilievi. Inevitabili le ripercussioni sul traffico veicolare.

I caschi rossi hanno proceduto a liberare l’arteria stradale e con il supporto di una gru hanno proceduto a spostare il camion dalla carreggiata.