Nocera Superiore piange il 28enne Alberto Maria: morto in un incidente stradale Il dolore del sindaco e della comunità della cittadina dell'Agro

“L’Amministrazione comunale e la comunità di Nocera Superiore si uniscono al dolore che ha colpito la famiglia di Alberto Maria”, sono le parole del sindaco del comune dell'Agro Giovanni Maria Cuofano che continua: “Resta lo sconcerto di fronte alla tragica fatalità che ha spezzato la vita di un giovane. Solo il silenzio e la preghiera possono accompagnare questo momento in cui ogni parola può essere inopportuna”.

Il dolore

La notizia della tragedia avvenuta questa mattina all'alba ha sconvolto la cittadina. Il 28enne si è schiantato frontalmente, per cause ancora non chiare, contro un'ambulanza, sull'autostrada A30 Caserta Salerno, nei pressi di Castel San Giorgio.