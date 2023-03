Nocera Inferiore, torna l'incubo racket: spari contro un negozio Cinque proiettili hanno colpito la saracinesca di un'attività di parrucchiere

Torna l'incubo racket nell'agro nocerino sarnese, con i negozi nuovamente nel mirino. A Nocera Inferiore, nel pomeriggio, cinque colpi di pistola sono stati esplosi contro la saracinesca di un negozio.

In particolare, nel mirino è finita un'attività di parrucchiere in via Napoli. Scattato l'allarme, sul posto sono intervenuti i carabinieri del Reparto territoriale, che hanno effettuato i rilievi ed avviato le indagini.

Al vaglio degli investigatori anche le immagini di videosorveglianza della zona.