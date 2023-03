Auto distrutta dalle fiamme a Battipaglia: indagano i carabinieri Paura nel rione Sant'Anna. Sul posto i vigili del fuoco

Paura nella serata di ieri a Battipaglia dove un'auto, una Toyota Yaris, è stata avvolta dalle fiamme in via Fogazzaro, nel rione Sant'Anna. Sono stati i residenti a lanciare l'allarme dopo aver notato il fumo e le alte fiamme. Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Eboli che hanno domato il rogo. Presenti anche i Carabinieri della Compagnia di Battipaglia.

Al via le indagini per cercare di risalire alla matrice dell’incendio. Non si esclude l'atto doloso.