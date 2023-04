Muore in un incidente stradale Cosimo Alessio, fratello dell'ex Juve Angelo L'uomo, 63 anni, era ricoverato da giorni all'ospedale di Salerno

Speranza finite per Cosimo Alessio, l'operaio di 62 anni originario di Capaccio Paestum. Il suo cuore ha smesso di battere all'ospedale "Ruggi d'Aragona" di Salerno, dove'era ricoverato da giorni.

L'uomo era rimasto coinvolto in un terribile incidente avvenuto nella mattinata del 18 marzo scorso, proprio nella città dei templi. Fatale lo schianto contro il muro di un canale consortile. Negli ultimi giorni i medici del nosocomio salernitano hanno provato a salvargli la vita, ma purtroppo senza riuscirci.

Alessio, operaio in un'azienda di Battipaglia, era anche il fratello di Angelo Alessio, ex Juve. La procura ha sequestrato la salma per fare chiarezza sull'accaduto.