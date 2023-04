Tragico incidente a Pontecagnano Faiano: 58enne muore mentre ara un terreno Ha battuto la testa contro un'inferriata, indagini in corso da parte dei carabinieri

Un 58enne di Bellizzi ha perso la vita a Pontecagnano Faianao mentre arava un campo di proprietà della sorella. La tragedia si è consumata nella serata di ieri, intorno alle 19, in via Magellano. L'uomo, secondo una prima ricostruzione, avrebbe impattato con la testa contro l'inferriata di un impianto serricolo. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri della compagnia di Battipaglia che sono al lavoro per ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Dolore e choc nell'intera Piana del Sele dove il 58enne era stimato e conosciuto.