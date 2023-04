Muore schiacciato tra il trattore e la serra. Bellizzi piange Peppe Palo Il 57enne stava lavorando nell'azienda di famiglia a Pontecagnano Faiano

E' morto mentre stava lavorando Giuseppe Palo, 57 anni. Era alla guida di un trattore, stava arando uno dei terreni dell’azienda agricola di famiglia, in via Magellano, località Pagliarone di Pontecagnano Faiano. Da una prima ricostruzione di quanto accaduto pare sia finito con la testa contro l’inferriata d’un impianto serricolo, per cause ancora da chiarire. Il mezzo agricolo era privo di cabina.

Le indagini

I presenti hanno subito allertato i soccorsi. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 e i carabinieri della stazione di Pontecagnano Faiano. Per il 57enne però non c'è stato nulla da fare. Nelle possime ore verrà eseguita l'autopsia, la salma si trova all'ospedale Ruggi d'Aragona di Salerno. Sequestrato il mezzo agricolo e parte dell'impalcatura della serra. Giuseppe Palo, conosciuto da tutti come "Peppe" era originario di Bellizzi, la comunità intera è vicina al dolore del familiari. Giuseppe Palo lascia la moglie e tre figli. E' l'ennesimo incidente sul lavoro in Campania e nel salernitano.