Nuovo sito internet per la procura di Nocera Inferiore Più semplice la navigazione ed i contatti per cittadini e professionisti

Nuovo sito internet per la procura di Nocera Inferiore, con un'attenzione rivolta in particolare ai cittadini e ai professionisti che si interfacciano con l'ufficio inquirente dell'agro nocerino sarnese.

Al link procura-nocerainferiore.giustizia.it è possibile consultare le informazioni sulla organizzazione dell'ufficio - e infatti sono liberamente consultabili il progetto organizzativo della procura per il biennio in corso e il programma delle attività - e reperire i contatti telefonici e di posta elettronica delle varie articolazioni in cui è suddiviso l'ufficio guidato da Antonio Centore, come ricorda l'Agi.

Dal sito web si puo' scaricare, inoltre, la modulistica necessaria per inoltrare le istanze che istituzionalmente riguardano i compiti della procura come, ad esempio, le richieste per i certificati del casellario giudiziale e le istanze di copia degli atti relativi a fascicoli definiti. Una sezione "news" assicura l'aggiornamento sui comunicati e i provvedimenti di rilevanza esterna che la procura nocerina andrà ad emanare.