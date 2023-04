Bomba sotto casa, sindaca di Castel San Giorgio: Fiducia nelle forze dell'ordine Le parole della fascia tricolore: "Episodio che sicuramente ci amareggia, ma non ci ferma"

"Un episodio che sicuramente ci amareggia, ma non ci ferma!", sono le parole della sindaca di Castel San Giorgio, Paola Lanzara, dopo il nuovo atto intimidatorio avvenuto ai danni di un amministratore dell'Agro.

Dopo Roccapiemonte, infatti, una bomba carta di grosse dimensioni è esplosa anche dinanzi all'abitazione della sindaca Lanzara.

La deflagrazione, avvenuta intorno all'una e mezza della scorsa notte, segue di ventiquattr'ore quella avvenuta nella notte tra giovedì e venerdì dinanzi all'abitazione di Carmine Pagano, sindaco del comune di Roccapiemonte.

Parla la sindaca Lanzara: "Sto bene, fiducia nelle forze dell'ordine"

La Procura di Nocera Inferiore ha aperto un fascicolo, delegando le indagini ai carabinieri della compagnia di Mercato San Severino, al lavoro per cercare di risalire al o agli autori del gesto e chiarire le motivazioni alla base dell'atto, e se dietro i due episodi vi sia un'unica regia.

La fascia tricolore, intanto, ha voluto tranquillizzare la cittadinanza:

"Cari concittadini, vorrei innanzitutto tranquillizzarvi sull'episodio che ha offeso tutta la nostra comunità con l'esplosione di una bomba carta davanti al portone di casa mia.

Vi ringrazio per le innumerevoli attestazioni di vicinanza, di solidarietà e di affetto ricevute: sto bene, sono tranquilla e confido nelle Forze dell'Ordine le quali, sono certa, sapranno fare piena luce sul vile episodio che nulla ha a che vedere con il mio operato, con la nostra comunità e che non influirà in alcun modo sulla mia azione amministrativa. Un episodio che sicuramente ci amareggia, ma non ci ferma!

Chi pensava di farlo, costaterà il contrario. Ieri mattina, infatti, ho partecipato con entusiasmo e determinazione alla cerimonia di premiazione del Torneo di calcio promosso dalla ASD Valle dell'Orco nell'ambito dell'iniziativa "Un calcio a Gomorra". Ebbene, di calci a Gomorra, ieri ne abbiamo dati due!

Ed ora, in occasione di questa giornata Santa e di Festa, un pensiero a tutti voi. In particolar modo a chi soffre, a chi è solo, a chi è malato. A nome di tutta l'amministrazione comunale ci giugnano i più calorosi auguri di una Pasqua di Resurrezione. Auguri ricchi di speranza, coraggio e voglia di rinascere insieme"