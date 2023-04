Cadavere ritrovato nei campi a Castel San Giorgio: è della 49enne Timea Iorio Sarà l’autopsia a chiarire le cause della morte della donna, nata a Cava e residente a Roccapiemonte

Sarà l’autopsia a sciogliere tantissimi dubbi sulle cause della morte di Timea Iorio. Il corpo della donna, nella giornata di ieri, è stato trovato in un terreno alla frazione Aiello di Castel San Giorgio. Il cadavere, in avanzato stato di decomposizione, è stato scoperto poco dopo le 11 dal proprietario del fondo agricolo nel quale si trovava.

Al momento del ritrovamento, sul corpo non sarebbero stati individuati segni di violenza. Restano tuttavia da chiarire una serie di circostanze misteriose: da capire se si è trattato di un malore e come la donna sia arrivata in quel campo. Non sono da escludere altre cause, tra cui il suicidio.

Sembra che la 49enne, originaria di Cava de’ Tirreni e residente a Roccapiemonte, soffrisse di disturbi psichici e fosse seguita da un centro di salute mentale. La madre con cui conviveva ne aveva denunciato la scomparsa lunedì scorso.

Vicino al corpo della donna è stata trovata una parrucca rossa, alcuni oggetti personali e dei medicinali. In un primo momento si era pensato a un uomo per il taglio corto dei capelli e per l'abbigliamento indossato: un jeans e un giubbotto scuro.

Effettuati tutti i rilievi, intorno alle 15, il corpo della donna è stato trasferito presso l’obitorio dell'Umberto I di Nocera Inferiore a disposizione della magistratura. Indagano i carabinieri: ancora troppi i nodi da sciogliere sul ritrovamento Timea Iorio. Il pm Claudia Colucci, titolare dell'indagine, nei prossimi giorni disporrà l'esame autoptico per chiarire le cause del decesso.