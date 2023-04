Bambino morto per le ustioni, il dolore del sindaco: "Sono distrutto" Il piccolo Pasquale travolto dalla fiamma di ritorno dopo aver lanciato alcol nel camino

"Ci sono tragedie che non hanno una spiegazione. La morte del piccolo Pasquale mi ha distrutto". Ha affidato ai social il proprio dolore il sindaco di Scafati, Cristoforo Salvati.

Il riferimento è al terribile destino toccato ad un bambino della cittadina salernitana, morto per le conseguenze delle ustioni riportate dopo un incidente domestico. Il piccolo avrebbe gettato alcol nel camino, ma è stato travolto dalla fiammata di ritorno.

Ustioni gravissime su tutto il corpo, che i medici del Santobono di Napoli - dove il bambino è stato ricoverato per diversi giorni - hanno provato a tamponare con ben tre operazioni chirurgiche, come riportato dal deputato Francesco Emilio Borrelli che ha dato, nel pomeriggio, la notizia del decesso.

Salvati ha abbracciato i parenti della piccola vittima, sconvolti dal dolore così come tutta la comunità scafatese: "Non trovo le parole per la famiglia, non saprei cosa dire, io stesso non ho trattenuto le lacrime. Ciao piccolo Pasquale, sarai grande tra gli angeli", lo struggente messaggio del sindaco.