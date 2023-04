Bambino ustionato in casa, rinviati i funerali, sequestrata la salma L'11enne ha perso la vita a causa delle bruciature provocate da un ritorno di fiamma nel camino

Sono stati annullati i funerali del bambino di 11 anni di Scafati morto all'ospedale Santobono di Napoli a causa delle ustioni che si sarebbe procurato in casa gettando dell'alcol nel camino per alimentare le fiamme. Erano previsti per il primo pomeriggio di oggi.

L'inchiesta

La magistratura ha aperto un'inchiesta sulla vicenda e ha disposto il sequestro della salma del bimbo. Dieci giorni fa il terribile incidente. Il ritorno di fiamma ha travolto in pieno l'11enne dopo che ha versato il liquido nel camino. Il ragazzino ha riportato ustioni gravi sull'80% del corpo. I genitori hanno provato a soccorrrerlo, poi è stato trasportato all'ospedale di Scafati e trasferito infine al Santobono. E' stato sotoposto a tre interventi chirurgici ma purtroppo il suo cuore ha smesso di battere, troppo gravi le ustioni riportate che hanno causato uno choc settico. L'intera Scafati è sconvolta dal dramma che ha colpito la famiglia dell'11enne. I genitori sono ristoratori, molto conosciuti nella cittadina dell'agro.