Si finge un avvocato e si fa consegnare 3mila euro da un'anziana: arrestato In azione i carabinieri, in manette finisce un 33enne napoletano

Ancora un caso di truffa agli anziani nel salernitano. Un 33enne napoletano è finito ai domiciliari. Ad eseguire il provvedimento restrittivo i carabinieri di Nocera Superiore.

Le indagini

I fatti risalgono al gennaio scorso. L'uomo, spacciandosi per avvocato, si fece consegnare da una anziana di Nocera Superiore tremila euro in contanti e alcuni monili d'oro, riferendole che il denaro era necessario per aiutare il figlio coinvolto in un importante procedimento per un grave incidnte stradale. I militari hanno anche sequestrato lo scooter a bordo del quale il truffatore si era recxato nel comune dell'agro per mettere in atto il raggiro.