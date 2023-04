Scafati, vandali scatenati contro il bene confiscato alla camorra Il fondo agricolo "Nappo" nel mirino: strutture danneggiate e mezzo rubato

"Ennesimo atto vandalico ai danni del nostro bene confiscato. Questa volta oltre a danneggiare le nostre strutture ignoti hanno rubato anche un mezzo agricolo". A darne notizia gli attivisti che gestiscono il fondo agricolo "Nappo" a Scafati.

Non c'è pace per il bene confiscato alla camorra, che finisce nel mirino per la seconda volta in due settimane. "E' evidente che ci troviamo di fronte ad episodi che mirano a colpire il nostro lavoro e il nostro impegno per la legalità. Ma non ci fermeranno", assicurano i protagonisti di un percorso di riscatto che vede impegnate centinaia di persone.