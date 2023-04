Perde il controllo dell'auto che si ribalta sulla pista ciclabile: tre feriti Brutto incidente nel pomeriggio a Pontecagnano Faiano

Sono tre le persone ferite in un incidente avvenuto nel pomeriggio in via Sandro Pertini a Pontecagnano Faiano. Per cause in corso di accertamento l'auto guidata da una 50enne del posto si è ribaltata sulle barriere che delimitano la pista ciclabile.

Lo schianto è stato pauroso: scattato l'allarme, sul posto in località "Sant'Antonio" sono giunti i sanitari del 118, che hanno trasferito i feriti in ospedale. Le loro condizioni non sarebbero gravi.

Al lavoro gli agenti della polizia municipale per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica del sinistro.