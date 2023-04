Dramma ad Agropoli: 35enne trovato morto in un bed and breakfast Il turista era originario della Sardegna

Dramma ad Agropoli, in un bed and breakfast di via Alighieri. Un uomo di 35 anni, originario della Sardegna, è stato trovato senza vita dal proprietario della struttura. Era arrivato da poche ore. Sul posto è intervenuta un'ambulanza dl 118. I sanitari non hanno potuto far altro che accere il decesso del giovane.

Le indagini

Del caso si stanno occupando i carabinieri, disposto l'esame esterno la salma è stata liberata e restituita ai familiari. Per le forze dell'ordine si è trattato di un suicidio. E' il secondo turista che si uccide nella cittadina in poche settimane. In via Mazzini il 21 marzo scorso si tolse la vita una 62enne di origini tedesche, ma residente a Laviano.