Beccato con due panetti di hashish: arrestato 20enne a Battipaglia Il giovane è stato trovato in possesso anche di un bilancino elettronico di precisione

Lotta alla droga in provincia di Salerno. Sono scattate le manette per un cittadino rumeno, 20enne, I.S.D. le sue iniziali, arrestato dal personale di polizia, in flagranza di reato, poiché accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L'arresto a Battipaglia.

L'arresto

Nel corso di una perquisizione personale, il giovane è stato trovato in possesso di due panetti di hashish di circa 12 grammi, di un bilancino elettronico di precisione e di alcune banconote di piccolo taglio.