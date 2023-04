Scomparsa Marzia Capezzuti: eseguiti tre arresti per omicidio, uno è un minore La 29enne milanese risultava scomparsa dal marzo del 2022

I carabinieri del Nucleo Investigativo di Salerno stanno eseguendo due ordinanze di custodia cautelare emesse dal gip del Tribunale Ordinario e per i Minorenni di Salerno su richiesta delle rispettive Procure. Tre le persone finite in manette per maltrattamenti, tortura e omicidio: si tratta di un uomo ed una donna e di un ragazzo.

I provvedimenti scaturiscono dalle indagini condotte a seguito della scomparsa di Marzia Capezzuti, 29enne milanese, avvenuta nel mese di marzo 2022, dal comune di Pontecagnano Faiano. Ad ottobre 2022 i carabinieri recuperarono i resti di un corpo - che per gli investigatori appartenevano alla ragazza - in un casolare di Santa Tecla, nel comune di Montecorvino Pugliano. La Procura di Salerno aveva aperto un'inchiesta per omicidio ed occultamento di cadavere.