Omicidio Solimeno ad Eboli, Riesame accoglie ricorso della procura La vittima uccisa a colpi d'arma da fuoco ad Eboli

Il tribunale del Riesame di Salerno ha accolto il ricorso della procura, disponendo la custodia cautelare in carcere per F.C., riconoscendo la gravità indiziaria anche per il reato di porto abusivo d'armi.

I fatti fanno riferimento all'omicidio di Mario Solimeno, vittima di un agguato a colpi d'arma da fuoco lo scorso 29 settembre ad Eboli. La vittima è poi deceduta quasi un mese dopo all'ospedale dei Colli di Napoli, dov'era ricoverata.

Il provvedimento però resta sospeso, anche in previsione di un possibile ricorso in Cassazione.