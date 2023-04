Battipaglia, controlli anti prostituzione in litoranea: identificate tre donne Identificati anche i clienti che saranno sanzionati

Lotta alla prostituzione nel Salernitano. Intensificati i controlli sulla Litoranea. Gli agenti del Commissariato di Battipaglia, nella serata di ieri, hanno fermato tre donne (due albanesi e una rumena). Le donne sono state sottoposte a rilievi fotosegnaletici per l’identificazione. Sono in corso accertamenti per l’emissione del Foglio di Via Obbligatorio, con divieto di ritorno nella città di Battipaglia.

Identificati anche i clienti, che saranno sanzionati ai sensi del CDS. I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni.