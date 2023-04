Si ferisce mentre pota degli alberi: gravissimo un 65enne L'incidente è avvenuto in un terreno a Nocera Inferiore

E' ricoverato in gravi condizioni l'uomo feritosi in un incidente sul lavoro a Nocera Inferiore. Il pensionato 65enne stava potando degli arbusti, in via Rullo, in un terreno poco distante dalla sua casa, quando è stato colpito in testa da uno degli alberi. I familiari hanno così allertato il 118.

I soccorsi

Il 65enne è stato portato d'urgenza in ospedale all'Umberto I, a Nocera Inferiore. Ai sanitari le sue condizioni di salute sono parse fin da subito preoccupanti. Il 65enne è ora ricoverato in rianimazione, la prognosi è riservata. Sulla vicenda indagano anche i carabinieri. Spetterà ai militari ricostruire la dinamica di quanto accaduto.