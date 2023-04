Aggressione all'ospedale di Nocera: pediatra picchiato da un genitore Ancora violenza negli ospedali del Salernitano: sul posto sono intervenuti i carabinieri

Ancora un caso di violenza negli ospedali del salernitano. A pagarne le conseguenze un medico del reparto di pediatria dell'Ospedale Umberto I di Nocera Inferiore. Stando a quanto si apprende, per cause ancora in corso di accertamento, il padre di una piccola paziente, giunta presso il nosocomio con la febbre, avrebbe picchiato il dottore.

Per il camice bianco una prognosi di cinque giorni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per cercare di ricostruire quanto accaduto e spiegare la cause che hanno portato al nuovo episodio di violenza.