Rientrato allarme: non è affetto da aviaria il 50enne ricoverato al Monaldi Il chiarimento dall’ospedale partenopeo. L'uomo, originario di Scafati, è ricoverato in ECMO

Allarme rientrato: non è affetto da influenza aviaria il 50enne di Scafati ricoverato in gravi condizioni, con una severa polmonite, presso l’Ospedale Monaldi in ECMO (Circolazione extracorporea).

Il paziente – specificano dall'ospedale partenopeo – presenta un "tampone positivo per influenza H1N1", ceppo influenzale comune, già presente e diffuso, rispetto a quello della più pericolosa aviaria.

"Dagli esami ematochimici preliminari, tuttavia - sottolinea l'Ao in una nota - è emersa una rilevante immunodepressione (carenza di anticorpi IgG e IgM) per la quale sono in corso ulteriori accertamenti".

È proprio questa "particolare condizione di immunodepressione" a contribuire all'attuale severità del suo quadro clinico. La prognosi è al momento riservata.