Trovati teschi e ossa umane in un convento a Nocera Inferiore Sulla vicenda indagano i carabinieri e la polizia locale, non si esclude alcuna ipotesi

Macabro ritrovamento in un convento a nel complesso monumentale di San Giovanni in Parco, a Nocera Inferiore. Un teschio, delle ossa e corone di fiori secchi sono state rinvenute da alcune guardie ambientali in un sacco di plastica nera. La scoperta è stata fatta per caso, dopo che alcuni residenti avevano lanciato l'allarme per una cagnolina gravida in difficoltà nella zona.

I dettagli

Le guardie perlustrando anche il cantiere abbandonato dal 2010 hanno individuato i resti umani e una cassetta in legno con altre ossa frantumate, un teschio, una croce. Presente anche un arco di fiori secco e delle statue. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Nocera Inferiore e gli uomini della polizia locale. Hanno effettuato i rilievi necessari. Si sta cercando di capire il perché della presenza di questi resti umani nella struttura. Per il momento le forze dell'ordine non escludono alcuna ipotesi.