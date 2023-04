Beni confiscati, ancora un atto vandalico al "Fondo Nappo" di Scafati Cgil e Flai: "Non ci fermeranno". Sabato corteo con Landini e don Ciotti in diretta su Ottochannel

Ancora un atto vandalico ai danni del Fondo agricolo "Nicola Nappo" a Scafati, a due giorni dalla manifestazione contro le camorre promossa da Cgil, Flai Cgil, Libera e Alpaa, in programma sabato 29 aprile con la partecipazione di Maurizio Landini e don Luigi Ciotti. Verrà trasmessa in diretta su Ottochannel a partire dalle 10.15.



Nel mirino del raid sono di nuovo finite le strutture interne del fondo e sono state rubate alcune buste contenenti le bandiere della Cgil e della Flai che sarebbero servite proprio per la manifestazione del 29 aprile. È il terzo episodio in un mese, il secondo nel giro di una settimana.

Le parole dei segretari di Cgil e Flai Cgil



"È chiaro ormai che non si può più parlare di episodi compiuti da balordi o da vandali. Dietro a tutto ciò – dicono in una nota i segretari generali di Cgil e Flai-Cgil Napoli e Campania, Nicola Ricci ed Igor Prata - c'è una chiara volontà di colpire le attività del fondo agricolo e porre fine all'impegno per la legalità che da cinque anni viene portato avanti da decine di volontari con l'obiettivo di dare una speranza di futuro ad un territorio duramente colpito dalle attività criminali. Facciamo ancora una volta appello alle forze dell'ordine e agli inquirenti affinché venga fatta piena luce su questi fatti, mettendo un campo una forte azione di controllo e prevenzione. Come abbiamo già ribadito, questi episodi non fermeranno il nostro impegno anzi lo rafforzano ulteriormente e, con la manifestazione di sabato a Scafati, - concludono Ricci e Prata - lo ribadiremo a voce alta: qui la camorra ha già perso”.