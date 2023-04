Tragedia in Cilento: uomo muore schiacciato da un trattore L'incidente in un terreno agricolo tra Agropoli e Torchiara

Tragedia in un terreno agricolo tra Agropoli e Torchiara. Un anziano ha perso la vita in un incidente verificatori nei campi di sua proprietà, in località Case bianche, come riporta Infocilento.

La dinamica dell'incidente

Pare che l'uomo stese arando il terreno quando il trattore, per cause ancora da chiarire, si sarebbe ribaltato schiacciandolo e ferendolo gravemente. A dare l'allarme sono stati proprio i familiari. Immediati i soccorsi del personale del 118, purtroppo però non c’è stato nulla da fare per l'anziano. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Agropoli per i rilievi. Tocherà a loro ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Da chiarire la morte sia avvenuta a causa dell'incidente o se l’uomo abbia avvertito un malore risultato poi fatale.

(foto di repertorio)