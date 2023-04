Furto in gioielleria a San Benedetto del Tronto: arrestata una donna di Agropoli I fatti risalgono alla fine di gennaio 2023: in corso le indagini per identificare il complice

Colpo da 5 mila euro in una gioielleria nelle Marche: arrestata una donna di Agropoli. I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), insieme a quelli della Compagnia di Agropoli, hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del Tribunale di Ascoli su richiesta della Procura, a carico di una 50enne di Agropoli, già conosciuta alle forze dell'ordine, sulla quale convergono gravi indizi di colpevolezza per il furto in una gioielleria a San Benedetto del Tronto.

L'arresto

I fatti risalgono alla fine di gennaio 2023. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell'ordine: una donna e un uomo, con la scusa di dover fare degli acquisti, sono entrati nel negozio e, con artifizi e raggiri, sono riusciti ad impossessarsi di diversi monili in oro per un valore di circa 5.000 euro.

Fondamentali alcune testimonianze e le immagini del sistema di videosorveglianza che hanno permesso ai carabinieri di acquisire elementi utili per l'identificazione degli autori. Arrestata la donna, sono ancora in corso le indagini per identificare il complice.