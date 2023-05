Usano collare elettrico su un cane: denunciati 2 cercatori di tartufi I controlli nel Salernitano di ENPA ed Accademia Kronos

Controlli ambientali, ma anche a difesa degli animali. In prima linea l'associazione Accademia Kronos di Salerno e l'Ente Nazionale Protezione Animali con nuove verifiche per il contrasto del fenomeno dell'abbandono e dei maltrattamenti. Nel corso delle verifiche sono state denunciate due persone per utilizzo di radiocollari elettrici.

I controlli

Una nuova operazione ha interessato, alle prime luci dell'alba, i comuni di Eboli, Campagna, Serre e Postiglione. Nel corso del controllo sono state identificate diverse decine di persone trovate all'interno delle aree boscate ma anche controllate numerose aree normalmente interessate da attività di bracconaggio primaverile, con l'installazione e messa in funzione di richiami acustici riproducenti il verso della quaglia.

Denunciate due persone

Proprio durante uno di questi controlli, è scattata la denuncia per due persone dell'agro nocerino e del napoletano. Le guardie, infatti, attratte dal latrare di un cane, hanno scoperto che i due, per cercare tartufi, si servivano di cani con indosso dei radio collari in grado di rilasciare, tramite telecomando, una forte scarica elettrica in grado di immobilizzare l'animale.

I due sono quindi stati identificati, mentre il radiocollare è stato sequestro insieme al telecomando.

Al termine dell'attività di controllo, i due sono stati denunciati a piede libero per il reato di cui all'art.727 C.P. secondo comma "per aver detenuto e sottoposto il proprio cane a condizioni etologicamente incompatibili con la sua natura nonchè produttive di gravi sofferenze".