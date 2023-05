Maltempo e forti piogge: frane e esondazioni nel salernitano Smottamento sulla statale 447, a Pisciotta il sindaco chiede ai cittadini di restare a casa

Le forti piogge di queste ore stanno provocando numerosi disagi nell'area Sud di Salerno. In Campania resta attiva fino alle 20 di oggi l'allerta meteo “gialla”. Diversi gli interventi dei vigili del fuoco su tutto il territorio.

Gli interventi

Paura a Castellabate dove è esondato il vallone Malevarco, a Santa Maria. Il Comune, anche attraverso i social, ha chiesto, questa mattina, a chi avesse parcheggiato le proprie auto sul lungomare De Simone e lungomare Pepi di rimuoverle il prima possibile, per il pericolo che venissero travolte dalle onde. Il sindaco di Pisciotta, invece, ha invitato la popolazione a non allontanarsi delle abitazioni, se non strettamente necessario, e a non sostare in prossimità di fiumi, argini, torrenti, scarpate, ponti. Il Comune ha fatto sapere tramite un avviso pubblicato sulla propria pagina che “la ex SS 447, denominata Rizzico, è stata interessata da uno smottamento, lato valle che ha compromesso il normale transito veicolare” chiarendo ancora che “il tratto di strada in questione è interdetto al transito a qualsiasi tipo di veicolo”.