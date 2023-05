VIDEO. Paura a Maiori, uomo precipita da un terrazzamento: salvato I vigili del fuoco lo hanno recuperato e trasportato in elicottero in ospedale a Salerno

Paura in Costiera Amalfitana per un incidente che ha coinvolto un quarantenne. L'uomo, mentre era in un terreno di sua proprietà, è caduto da un terrazzamento. L'impatto ha provocato diversi traumi al malcapitato che, nonostante il volo di diversi metri, non è in pericolo di vita. Per recuperarlo e soccorrerlo si è reso necessario l'intervento di un elicottero dei vigili del fuoco. I caschi rossi, una volta giunti in località Salicerchie nel comune di Maiori, hanno recuperato il 40enne che è stato trasportato sull'arenile dai vigili del fuoco del distaccamento di Maiori. All'arrivo dell'elicottero Drago VF 118, è stato varricellato dal personale eli-nucleo Vigili del Fuoco di Pontecagnano che ha provveduto al suo trasporto presso l'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno.