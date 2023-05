Grave incidente in Costiera Amalfitana: uomo travolto da un'auto a Maiori E' stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Ravello

Ancora un grave incidente in Costiera Amalfitana. A pochi giorni di distanza dalla tragedia che è costata la vita al 28enne Nicola Fusco nel comune di Ravello, un altro sinistro si è verificato a Maiori lungo la strada statale 163 Amalfitana. Ad avere la peggio è stato il conducente di un'auto che è stato investito da una vettura che procedeva nella stessa direzione. Da una prima ricostruzione pare che l'uomo, dopo aver accostato sulla destra, fosse sceso dall'auto, probabilmente per recuperare qualcosa. La vettura che sopraggiungeva, però, non si sarebbe accorta della sua presenza e lo ha investito. L'uomo, che era in compagnia di alcuni suoi familiari, è rimasto schiacciato tra i due veicoli ed ha perso molto sangue. Soccorso d'urgenza è stato trasportato all'ospedale di Ravello. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri della compagnia di Amalfi.