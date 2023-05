Incidente sull'A30, si aggrava il bilancio: muore anche il fidanzato di Jemila La tragedia in autostrada: due vittime, in gravissime condizioni anche la mamma della ragazza

Una tragedia immane ed un bilancio che si fa sempre più pesante: salgono a due le vittime del terribile incidente avvenuto ieri sera sull'autostrada A30, nei pressi dello svincolo di Mercato San Severino.

Il bilancio pesantissimo dell'incidente

All'alba ha smesso di battere anche il cuore di Rosario, 16 anni, residente a Pagani. Era il fidanzato di Jemila, la ragazza morta sul colpo ieri sera. Era arrivato in condizioni disperate all'ospedale, dove i medici hanno provato a fare di tutto per salvargli la vita, purtroppo senza riuscirci.

Il dolore del sindaco di Pagani

"Una immensa tragedia ha colpito le nostre comunità. A seguito del violentissimo incidente mortale di ieri, che ha causato la morte di Jemila, 14 anni, di San Valentino Torio, questa notte ha perso la vita anche Rosario, giovane sedicenne residente a Pagani. Distrutti nel dolore per queste giovani perdite, ci uniamo alla preghiera per la mamma e il fratellino di Jemila, che combattono tra la vita e la morte", il messaggio del sindaco Lello De Prisco.

Ci sono altri feriti in condizioni molto gravi

Resta ancora ricoverata, in condizioni gravissime, la mamma della ragazza che si trovava in auto insieme ad un altro figlio di 8 anni - operato d'urgenza e in ospedale anche lui - e il marito, le cui condizioni non sono giudicate preoccupanti. I feriti sono stati accompagnati negli ospedali di Salerno e Mercato San Severino.

Un'intera famiglia distrutta: di origini magrebine, da tempo erano tutti residenti a San Valentino Torio, nell'agro nocerino sarnese. In auto con loro c'era anche Rosario, fidanzato di Jemila, morto qualche ora dopo di lei.

L'impatto è avvenuto all'altezza del chilometro 52.600 dell'autostrada A30, in direzione Nord. L'auto si è schiantata contro il guard rail e si è ribaltata: non risultano coinvolti, nell'incidente, altri veicoli. Sul posto le ambulanze dell'Humanitas e della Solidarietà. Al lavoro i carabinieri e la polizia stradale di Caserta Nord.