Beccato con cinque panetti di hashish dai carabinieri: arrestato dai carabinieri I militari in azione a Eboli

I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Eboli hanno arrestato in flagranza di reato, il pomeriggio del 22 maggio, S.P. Per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L'uomo dopo un controllo alla circolazione stradale sarebbe stato trovato in possesso di 5 panetti di hashish e di altro stupefacente dallo stesso tipo ed un bilancino di precisione nella sua abitazione, per un totale complessivo di circa 500 grammi.