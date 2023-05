Beccato con la droga: arrestato straniero ad Eboli Il 35enne, marocchino e senza fissa dimora, è stato fermato dai carabinieri in località Campolongo

Un 35enne marocchino, senza fissa dimora, è stato arrestato ad Eboli nella giornata di lunedì 29 maggio per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. I carabinieri della Stazione di Santa Cecilia, durante una perlustrazione in località Campolongo, hanno controllato lo straniero che, al termine di una perquisizione, è stato trovato in possesso di 0,5 grammi di cocaina e 190 euro in banconote di vario taglio, presumibilmente provento dello spaccio.