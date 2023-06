Evasione fiscale e riciclaggio: sequestri per quasi 5 milioni di euro In azione la Guardia di Finanza di Salerno su disposizione della Procura di Nocera Inferiore

I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Salerno, su disposizione della Procura della Repubblica di Nocera Inferiore, hanno dato esecuzione a 3 decreti di sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta e per equivalente.

Ad emetterli i Giudici per le indagini preliminari del Tribunale di Nocera Inferiore nei confronti di 3 società operanti in Campania in diversi settori economici, dei rispettivi titolari/rappresentanti legali e di 3 soggetti di nazionalità italiana legati da vincoli di parentela, per i reati di. Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, emissioni di fatture per operazioni inesistenti e riciclaggio.

Le attività d’indagine sono state coordinate dalla Procura e svolte dalle Fiamme Gialle della Compagnia di Scafati, consentendo di raccogliere utili elementi in capo alle società coinvolte che , secondo l'ipotesi accusatoria condivisa dai giudici per le indagini preliminari, mediante l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, hanno evaso dal 2016 al 2020: un ammontare complessivo di imposte dirette (IRES e IRPEF) pari a euro 3.220.830,35 e di IVA pari a euro 942.467,46.

Al termine delle indagini, sono stati emessi 3 decreti di sequestro preventivo finalizzati alla confisca diretta delle società coinvolte nella frode e al sequestro per equivalente dei beni degli indagati.

Ad emettere i decreti di sequestro il Tribunale di Nocera Inferiore – Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari per un ammontare complessivo di euro 4.994.087,36.

Durante le operazioni, sono stati sottoposti a sequestro preventivo autovetture, motoveicoli, veicoli industriali, disponibilità finanziarie e quote societarie.