Trovato con denaro e droga: arrestato dai carabinieri a Eboli In seguito ad una perquisizione personale e veicolare rinvenuti 225 grammi di hashish

I carabinieri della Compagnia di Eboli hanno arrestato, in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, A.A.. L'uomo, in seguito ad una perquisizione personale e veicolare è stato trovato in possesso di 225 grammi di hashish e 510 euro in banconote di vario taglio.