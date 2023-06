Non si ferma al posto di blocco, 25enne inseguito e arrestato dai carabinieri Con sé aveva 12 grammi di crack

I carabinieri della compagnia di Mercato San Severino hanno arrestato, a Castel San Giorgio, un 25enne dell'agro nocerino sarnese.

Il giovane, a bordo di un motociclo, non si è fermato all'alt dei militari ma - dopo un breve inseguimento - è stato poi bloccato.

Il 25enne aveva con sé 12 grammi di crack, giù suddivisi in 45 dosi. Non solo: dai successivi accertamenti è emerso che il giovane non aveva mai conseguito la patente, mentre la moto era sprovvista di assicurazione.

Sia la droga che il motociclo sono stati sequestrati, mentre l'indagato è stato arrestato e condotto ai domiciliari con l'accusa di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale.