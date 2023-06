Boato nella notte: a Castel San Giorgio torna il terrore delle bombe La deflagrazione è avvenuta in via Conforti nei pressi dello studio di un imprenditore

Una bomba carta è stata fatta esplodere ieri sera a Castel San Giorgio nei pressi dello studio di un imprenditore. Il fatto è avvenuto intorno alle 22.30 in via Conforti. L'esplosione è stata avvertita anche a chilometri di distanza. Da quanto si apprende la deflagrazione dell'ordigno non avrebbe provocato seri danni. La strada è stata chiusa per consentire alle forze dell'ordine di effettuare tutti i rilievi. Le indagini sono state delegate ai carabinieri della compagnia di Mercato San Severino, supportati dai colleghi della scientifica. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale. Il movente di quanto accaduto resta tutto da ricostruire. L'episodio, tra l'altro, arriva a due mesi di distanza – era l'8 aprile - dall'esplosione avvenuta dinanzi all'abitazione della sindaca di Castel San Giorgio, Paola Lanzara. Ventiquattr'ore prima analogo episodio era avvenuto nei pressi dell'abitazione di Carmine Pagano, primo cittadino di Roccapiemonte, comune confinante con Castel San Giorgio.