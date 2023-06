Eboli, paura in piazza Pezzullo: giovane accoltellato Il fatto potrebbe essere collegato allo spaccio di sostanze stupefacenti

I carabinieri della compagnia di Eboli sono al lavoro per ricostruire dinamica e movente di un accoltellamento avvenuto in piazza Pezzullo, nella città della Piana del Sele. Il fatto, secondo una primissima ricostruzione, potrebbe essere collegato allo spaccio di sostanze stupefacenti. Un fenomeno particolarmente attenzionato dagli investigatori e che nel recente passato ha fatto registrare diversi episodi preoccupanti. Fortunatamente il giovane ferito - già noto alle forze dell’ordine - se la caverà con una prognosi di sette giorni. Trasportato all’ospedale “Maria Santissima Addolorata” è stato sottoposto alle cure del caso e agli accertamenti che hanno escluso gravi conseguenze. Ascoltato dai carabinieri, il giovane non avrebbe fornito elementi utili ai fini delle indagini.