Nas, blitz al mercato ortofrutticolo: sequestrate oltre 3 tonnellate di prodotti I controlli dei carabinieri: elevate anche sanzioni per 9mila euro

Blitz dei carabinieri del Nas di Salerno, in collaborazione con il personale Asl, al mercato ortofrutticolo di Pagani.

Al setaccio diversi stand del mercato: sequestrate oltre 3 tonnellate di prodotti considerati "non conformi" in materia di tracciabilità. Contestualmente, sono state elevate anche sanzioni per 9mila euro.

Emesse anche tre diffide per carenze igienico-sanitarie riscontrate per la presenza di residui di prodotti fitosanitari (antiparassitari e pesticidi) sulla merce in vendita.

Infine, durante i controlli è scattata anche la denuncia per una persona che ha violato la prescrizione di non lasciare la propria abitazione nelle ore notturne.