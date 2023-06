Positano, arrestati dai carabinieri i ladri seriali dei negozi Generi alimentari, tabacchi e vestiti: i raid messi a segno in varie attività della Costiera

I carabinieri della stazione di Positano hanno tre persone con l'accusa di furto aggravato in concorso e ricettazione.

M.D.S, P.P. e N.P. (rispettivamente, due uomini e una donna) sono stati sorpresi all'uscita dei negozi con merce sottratta all'interno.

Generi alimentari, tabacchi e capi d'abbigliamento: in auto i militari hanno rinvenuto anche altri beni dello stesso genere, rubati in vari negozi del comune della Costiera Amalfitana.

Alcuni dei beni sottratti sono stati riconsegnati ai legittimi proprietari, per altri la provenienza è ignota. Per questo motivo i carabinieri della locale stazione hanno lanciato un appello a chi riconosca, nella foto, oggetti che gli appartengono per poterli recuperare.

I militari di Positano rispondono al numero telefonico 089.875011 o all’email stsa315830@carabinieri.it