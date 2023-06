Il sindaco di Scafati Aliberti ha incontrato il Prefetto di Salerno Il primo cittadino ha chiesto più uomini sul territorio e un maggiore controllo

Questa mattina il sindaco di Scafati Pasquale Aliberti è stato ricevuto dal prefetto di Salerno, Francesco Russo. Nel corso dell’incontro, tenutosi presso la sede della Prefettura, il primo cittadino di Scafati ha approfondito anche il tema della sicurezza, sottolineando la necessità di un potenziamento degli organici delle forze dell’ordine presenti sul territorio comunale per incrementare le attività di controllo, prevenzione e repressione dei reati. A tal riguardo, il sindaco Aliberti ha sottoposto al Prefetto Russo la proposta di elevare l’attuale tenenza dei carabinieri a compagnia.

Le parole del sindaco Aliberti

“Ringrazio – ha dichiarato il sindaco Pasquale Aliberti – il prefetto Russo per la disponibilità e l'attenzione manifestate su tematiche che per noi restano centrali. Durante il colloquio, oltre a chiedere al Prefetto di supportarci anche sulla questione allagamenti coinvolgendo le autorità e gli enti di competenza, ho avuto modo di sottolineare come la sicurezza del territorio stia tornando ad essere un'emergenza per Scafati, un territorio che per la sua conformazione e la vicinanza all'hinterland napoletano necessita di un maggiore controllo e di una presenza costante delle forze dell'ordine. Per questo ho chiesto al Prefetto un potenziamento dell'organico delle forze di polizia presenti sul territorio e, in particolare, l'elevazione dell'attuale tenenza dei carabinieri al rango di compagnia. Se ne parla da tanto, ma ritengo che i tempi ora siano maturi. Risponderemo in questo modo alle sempre più pressanti esigenze di sicurezza che provengono dai cittadini”.