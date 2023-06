Tragedia a Scafati: ciclista muore schiacciato da una betoniera E' successo nei pressi del santuario di Bagni

Drammatico incidente questa mattina a Scafati, in via Dante Alighieri. Un ciclista è morto travolto da una betoniera mentre era a bordo della sua bici. L'uomo sarebbe rimasto schiacciato dal grosso mezzo. Ad assistere alla scena diversi cittadini sconvolti dall'accaduto.

Nonostante i soccorsi l'uomo è deceduto. Troppo gravi le ferite riportate. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la polizia locale per i rilievi. Toccherà alle forze dell'ordine ricostruire la dinamica della tragedia che ha scosso la cittadina dell'agro. Lunghe e difficoltose le operazioni per liberare l'uomo ferito. Pare che il ciclista abbia urtato la betoniera mentre si trovava in una curva, finendo poi sotto le grosse ruote.