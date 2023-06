Choc in Costiera Amalfitana: 55enne trovato morto in casa Si tratta di uno straniero con regolare permesso di soggiorno: ipotesi malore

I carabinieri della stazione ndi Maiori hanno avviato le indagini per chiarire le cause del decesso di un 55enne straniero, trovato senza vita nella sua abitazione.

La vittima, con regolare permesso di soggiorno, è stato rinvenuto senza vita nel suo letto dai militari che hanno fatto irruzione all'interno. I sanitari del 118 non hanno potuto far altro che constatarne il decesso: l'ipotesi più probabile è che il 55enne sia spirato per cause naturali.