Incidente sul lavoro a Scafati: gravissimo un 18enne Il ragazzo, originario di Sant'Antonio Abate, è precipitato da un'altezza di 5 metri

Sono gravissime le condizioni di un 18enne vittima di un incidente sul lavoro a Scafati, è successo lunedì scorso. Il giovanissimo, originario di Sant'Antonio Abate, per cause ancora non chiare è precipitato da un’altezza di circa 5 metri. Stava effettuando dei lavori in una ditta di torrefazione.

Si trova ricoverato nel reparto di rianimazione dell’ospedale di Nocera Inferiore, dove sta lottando per sopravvivere. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri, toccherà ai militari ricostruire la dinamica di quanto accaduto.